صغيرون تتفقد الأضرار بكلية الأشعة بجامعة السودان

قامت بروفيسور انتصار صغيرون الزين وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقها بروفيسور سامي محمد شريف وكيل الوزارة بزيارة ظهر اليوم لكلية الأشعة الطبية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا للوقوف على ما تعرضت له الكلية من تخريب مؤخراً.

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وكان في استقبالهما لدى وصولهما الكلية بروفيسور راشد أحمد محمد حسين مدير الجامعة والدكتور أحمد مصطفى محمد أبو كنة عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس. وأكدت الوزيرة بحسب سونا – ضرورة معالجة الأضرار وتهيئة البيئة الدراسية بما يعين على الاستقرار الأكاديمي، مبينة أن هذا هو همها الأول، وطالبت بسرعة حصر الأضرار ورفع الميزانية المطلوبة لإعادة تأهيلها، توطئة لفتح الكلية في موعدها المحدد.

وكان بروفيسور راشد أحمد محمد حسين قد قدم شرحاً وافياً لما تأثرت به الكلية في المعامل والقاعات والمكتبة والاستراحة والكافتريا.

جدير بالذكر أن مجموعة من طلاب الكلية كانوا قد نفذوا ظهر أمس وقفة احتجاجية بمباني الوزارة سلموا خلالها مذكرة للوزيرة، وعدتهم خلالها بحل كافة المشكلات الواردة فيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)