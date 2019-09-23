النقد الدولي: لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية

قال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، مضيفاً أنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.

وأضاف صندوق النقد في بيان، بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا، أن "الهدوء الحالي في أسواق المال التركية يبدو هشاً، لا تزال الاحتياطيات منخفضة، ولا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي، مرتفعين".

وقال الصندوق، إن التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل التركيز، من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.

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ورأى الصندوق أنه يمكن تحقيق ذلك بتنفيذ خطة من 5 محاور هي، سياسة نقدية مشددة لتعزيز مصداقية البنك المركزي، ودعم الليرة، وخفض التضخم بشكل دائم وزيادة الاحتياطيات.

وخطوات لتعزيز المالية العامة في الأجل المتوسط. وتقييم شامل للأصول المصرفية واختبارات جديدة لقدرات البنوك على تحمل الصدمات ينفذها طرف ثالث مع إجراءات للمتابعة، عند الحاجة، لتعزيز الثقة في البنوك.

واتخاذ خطوات إضافية، للبناء على الإصلاحات القائمة، لتعزيز إطار إفلاس وإعادة هيكلة الشركات. وإصلاحات هيكلية مركزة لدعم نمو الإنتاجية وزيادة المرونة الاقتصادية.