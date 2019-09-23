مجلس السيادة يناقش الاوضاع الامنية في البلاد

أعلن مجلس السيادة الانتقالي، عقد اجتماعه الدوري الخميس المقبل بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب درافور التي شهدت أمس احتجاجات طلابية بسبل ازمة رغيف الخبز، وأدت إلى وقوع عدد من الاصابات وسط المواطنين.
وقال عضو المجلس، محمد الفكي سليمان، أن المجلس تناول مجمل الاوضاع الامنية في البلاد، وقرر الوقوف على الاوضاع الامنية بشكل خاص في "نيالا" والتأكد من أمن وسلامة المواطنين بالمنطقة.
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