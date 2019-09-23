اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مجلس السيادة يناقش الاوضاع الامنية في البلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن مجلس السيادة الانتقالي، عقد اجتماعه الدوري الخميس المقبل بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب درافور التي شهدت أمس احتجاجات طلابية بسبل  ازمة رغيف الخبز، وأدت إلى وقوع عدد من الاصابات وسط المواطنين.

وقال عضو المجلس، محمد الفكي سليمان، أن المجلس تناول مجمل الاوضاع الامنية في البلاد، وقرر الوقوف على الاوضاع الامنية بشكل خاص في "نيالا" والتأكد من أمن وسلامة المواطنين بالمنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس السيادة يناقش الاوضاع الامنية في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا