الإدارة الامريكية رفع اسم السودان من قائمة الارهاب يحتاج إلى عام

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. ابراهيم البدوي، أن مسؤولين رفيعي المستوى في ادارة الرئيس دونالد ترمب ابلغوه، أن رفع أسم من قائمة الدول الراعية للإرهاب يحتاج إلى فترة تتراوح من تسعة أشهر لعام.

وأكد البدوي في مؤتمر صحافي بالخرطوم اليوم "الاثنين" أن تعقيدات كثيرة تصاحب معالجة ملف ازالة السودان من القائمة الامريكية تتطلب النظر فيه من "الكونغرس" قبل أن تبت الادارة الامريكية في الامر.

وكشف البدوي أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك سيطلب من رئيس البنك الدولي دعما بمبلغ ملياري دولار، بيد أن عاد وقال أن بلاده لن تستطيع الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ظل وجوده على قائمة الارهاب.

واشار وزير المالية، إلى أن الحكومة ستشرع في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الاسعافي في يوليو المقبل، وستواصل في سياسة الدعم خلال الفترة المقبلة، وزيادة الاجور في موزانة العام 2020.