فيصل: سأوصي حسب سلطاتي بإخراج الأمن من سوق الإعلام

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سجل وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح أمس الأحد زيارة إلى مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون بأم درمان، في أول زيارة له بعد تسلُّمه المنصب، وعقد اجتماعا بمكتب المدير العام إبراهيم البزعي بحضور مدراء الإذاعات والقنوات التابعة للهيئة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وتعرف خلاله على الخطط والبرامج والمشاكل الإدارية والهندسية والفنية التي تواجه عملهم، وأعلن فيصل أن سيساته تعتمد تغيير العقلية والمنهج والسياسات والقيادات بالأجهزة الإعلامية وتحويل الهيئة لهيئة مستقلة.

وأشار حسب صحيفة التيار – إلى أن هناك جهات عملت على خلق أجهزة إعلام موازٍ لأجهزة الدولة، وذكر أنه سيوصي حسب سلطاته بإخراج الأجهزة الأمنية من السوق الإعلامي، باعتباره ليس مجال عملهم، وشدد على إرجاع أي أجهزة ومعدات تم آخذها من الهيئة، وقطع أنه ضد أي اتجاه لعسكرة الأجهزة الإعلامية -على حد تعبيره- وتابع:” نحترم القوات النظامية لكن يجب أن تعمل أجهزتها الإعلامية الخاصة في حدود تخصصاتها”، منوِّها إلى إن القطاع الخاص مفتوح للاستثمار لكن في حدود المهنية، وأشار إلى أهمية التدريب في العمل الإعلامي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)