بالفيديو : هتافات أولتراس الهلال السوداني حول قضية المفقودين تحصد ملايين الإعجابات

أثار مقطع فيديو لأولتراس نادي الهلال السوداني إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي و المتابعين للشأن السوداني . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) انتشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لأولتراس نادي الهلال السوداني “كورفا نورد” و “البلو ليونز” حيث هتف الأولتراس في مباراة للهلال بهتافات تمجيداً للشهداء وأمهات الشهداء حيث رددو “دم الشهيد دمي ,, أم الشهيد أمي” . Advertisements وكانت اللفتة البارعه من جمهور نادي الهلال “نادي الأمة” أو “نادي الحركة الوطنية” كما يحلو أن يناديه عشاقه عندما هتف الأولتراس بهتافات يتضامنون فيها مع المفقودين في حادثة فض الإعتصام حيث هتفو “انا مامفقود أنا حي موجود” , حيث تعتبر قضية المفقودين هي القضية الأولى في الساحة السودانية . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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