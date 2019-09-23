مهلة فتح أبواب نادي الهلال تنتهي اليوم

تنتهي اليوم المهلة التي حددتها مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم التي منحتها لمجلس إداراة نادي الهلال لفتح أبواب النادي أمام الاعضاء الذين تقدم عدد منهم بشكوى إلى المفوضية بعد إغلاق دام 4 سنوات .ومن ناحية أخرى كشفت مصادر صحفية أنه وبرغم تحديد مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم يوم الجمعة الثامن والعشرين موعداً مبدئياً لإنعقاد الجمعية العمومية لنادي الهلال بدلاً عن التاريخ الذي حدده المجلس الأزرق بالسبت الثاني والعشرين إلا أن كل الإرهاصات تشير إلى تعليق قيام الجمعية المخصصة لإجازة النظام الأساسي لنادي الهلال.

وبحسب صحيفة الجريدة أن من أقوى أسباب التأجيل الطعن الذي قدمه بعض أعضاء الجمعية العمومية حول تجاوز المجلس في تحديد رسوم العضوية بمئتين وخمسين جنيهاً للإشتراك الشهري بدلاً عن خمسة جنيهات وفقدان هذا الطعن داخل أضابير المفوضية برغم إبراز الطاعنين للإيصال المالى الذي يؤكد تقدمهم للطعن بجانب أسباب أخرى من ضمنها شبهة السداد الجماعى لأكثر من خمسمائة عضو من الموالين للمجلس الحالى حيث أن هنالك تقارب في تواريخ السداد لغالبية الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية لنادي الهلال لإجازة النظام الأساسي …وأفادت ذات المصادر أن جملة الأسباب ربما تدفع الجمعية العمومية إلى حين توفيق أوضاع العضوية.

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الخرطوم:(أخبار الخليج 365)