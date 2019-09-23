تجمع كيانات يتهم المخابرات بالتنصت على هواتف الناشطين

Advertisements

اتهم تجمع كيانات جهاز المخابرات العامة بالتغول على قطاع الاتصالات واعتقال النشطاء خلال الثورة عبر التصنت على هواتفهم. وقال تجمع كيانات (أساتذة جامعة الخرطوم ــ استعادة نقابة المهندسين ــ تكوين نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ــ المجموعة الاستشارية للاتصالات), إن عدم أيلولة قطاع الاتصالات لجهة مدنية خالصة يعني عدم رفع الحظر الاقتصادي.

وطالب عضو مبادرة المهندسين منذر أبو المعالي في مؤتمر صحفي أمس ، بحسب الإنتباهة – بضرورة ضبط الارتباط بين جهاز المخابرات والاتصالات عبر قوانين ولوائح لمنح المعلومات، وفي ذات الأثناء كشف عن أن عائدات الضرائب من القطاع تبلغ (590) مليون دولار في العام، مشيراً إلى أن 22% من الضرائب تأتي من الاتصالات. ومن جانبها كشفت عضو الهيئة الاستشارية للاتصالات رانيا أحمد عن تحصيل صناديق دعم المعلوماتية رسوماً من شركات دون توجيهها للبنود المخصصة لها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)