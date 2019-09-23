بالفيديو : تهديد جديد بحمل السلاح والدخول في حرب ضد الدولة السودانية من النيل الأزرق

هدد متحدث في الورشه التثقيفيه حول تقرير المصير لولاية النيل الأزرق – هدد بحمل السلاح ومحاربة الدولة السودانية إذا تم استبعاد الولاية من ترتيبات بناء الدولة السودانية الجديدة حيث قال منفعلاً : (أي دولة سودانية تتبني نحن بعيدين منها نحن ضدها وبنشيل سلاح ضدها والله نحاربك ليوم الدين).

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وأوضح المتحدث بأن ولاية النيل الأزرق تعرض مواطنها للذل والإهانة منذ الاستقلال مشيراً إلى أن الاقليم ظل بعيداً عن المشاركة في مؤسسات الدولة حيث قال:( نحن بهينو فينا من زمن الاستقلال وبزلو فينا دا شنو) مضيفاً :(ياخ نحن غياب في كل مؤسسات الدولة ونحن غياب في الدساتير الفاتت نحن ما كنا يوم جزو من دستور السودان ) .

هذا وقد استنكر المتحدث غياب تمثيل الولاية في مجلسي السيادة والوزراء في الحكومة الانتقالية قائلا: (المجلس السيادي استخسروا فينا حتى في مجلس الوزراء استخسروا فينا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)