بالفيديو : تهديد جديد بحمل السلاح والدخول في حرب ضد الدولة السودانية من النيل الأزرق

التاريخ: 23-سبتمبر-2019
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هدد متحدث في الورشه التثقيفيه حول تقرير المصير لولاية النيل الأزرق – هدد بحمل السلاح ومحاربة الدولة السودانية إذا تم استبعاد الولاية من ترتيبات بناء الدولة السودانية الجديدة حيث قال منفعلاً : (أي دولة سودانية تتبني نحن بعيدين منها نحن ضدها وبنشيل سلاح ضدها والله نحاربك ليوم الدين).
وأوضح المتحدث بأن ولاية النيل الأزرق تعرض مواطنها للذل والإهانة منذ الاستقلال مشيراً إلى أن الاقليم ظل بعيداً عن المشاركة في مؤسسات الدولة حيث قال:( نحن بهينو فينا من زمن الاستقلال وبزلو فينا دا شنو) مضيفاً :(ياخ نحن غياب في كل مؤسسات الدولة ونحن غياب في الدساتير الفاتت نحن ما كنا يوم جزو من دستور السودان ) .
هذا وقد استنكر المتحدث غياب تمثيل الولاية في مجلسي السيادة والوزراء في الحكومة الانتقالية قائلا: (المجلس السيادي استخسروا فينا حتى في مجلس الوزراء استخسروا فينا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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