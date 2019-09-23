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من داخل زنزانته :نافذ بالمؤتمر الوطني يُغلق خمسة شوارع مُؤدية لمنزل زوجته

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 23-سبتمبر-2019

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من داخل زنزانته :نافذ بالمؤتمر الوطني يُغلق خمسة شوارع مُؤدية لمنزل زوجته

إشتكى المواطنون بمنطقة الخرطوم جنوب من إغلاق وزير الدفاع السابق بالنظام البائد عبدالرحيم محمد حسين خمسة شوارع مؤدية لمنزل زوجته الأولى بـ(كتل خرسانية) ضخمة ومنع السيارات من الدخول أو الخروج عبرها.

 

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وكشف مواطن يقطن بالقرب من منزل القيادي البارز بالمؤتمر الوطني وأحد رموز النظام البائد عن معاناتهم من (تتريس) الشوارع لأكثر من (7) أشهر مُتتالية وقال بحسب (الجريدة) : فشلت كافة محاولات إزاحة هذه الكتل الخرسانية من قبل أبناء الحي وسُكان المنطقة سيما المتضررين منها،لافتاً إلى تقديمهم شكاوي متعددة لمحلية الخرطوم ومراكز الشرطة ولكنها فشلت بدورها في إزالة (المتاريس) .

 

مُطالباً الجهات المختصة بضرورة التدخل الفوري ومُساعدة القاطنين بالمنطقة من ما أسماه “استغلال نفوذ ” بالرغم من أن عبدالرحيم محمد حسين قيد الإعتقال منذ أبريل المنصرم ولكن أوامره تُنفذ وكأنه خارج سجن ” كوبر”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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