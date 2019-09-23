جوبا تستولى على منطقة أبيي وتكلف أبرز قادتها بإدارتها

صعدت حكومة دولة جنوب السودان موقفها في منطقة أبيي عقب مقتل أحد مواطنيها وكلفت وزير خارجيتها دينق الور بتولي ملف المنطقة وتم تشكيل حكومة للمنطقة وقسمت إلى مقاطعات وعين حاكم على كل مقاطعة يتبع لدولة الجنوب مباشرة .

Advertisements

واعتبر معتمد ابيي السابق الفريق عبدالرحمن عمر بحسب التيار – موقف دولة جنوب السودان سيطرة على المنطقة إضافة إلى وجود القوات الاثيوبية التي تفتعل الخلافات حتى يمدد لها.

وقال الفريق عبدالرحمن خطوة دولة جنوب السودان هذه تعد انتهاك صارخ على كل المواثيق والاتفاقات بين الدولتين بشأن المنطقة لافتاً إلى وجود قضية قتل معلقة بين الدولتين جعلت الثقة تهتز بين الاطراف”مقتل كوال دينق” وطالب باجراء تحقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)