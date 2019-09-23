العراق تسجل نشاط زلزالي بأطراف الموصل والأنواء تحذر المواطنين

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي تسجيل نشاط زلزالي في أطراف الموصل مع الحدود السورية
وبينت الهيئة : حدوث هزة صباح الإثنين في الساعة 06،13،13ب التوقيت المحلي لمدينة الموصل تبعد 8كم جنوب الموصل وقد بلغت قوتها 2،8 حسب مقياس رختر ،موضحة ، ان هناك عدة هزات أخرى حدثت بأطراف محافظة الموصل منذ فجر امس في حيز يحوي العديد من الفوارق والاحزمة البنيوية وكذلك شمال غرب الموصل داخل الحدود السورية مع الموصل في الساعة 09،53،35 وقد بلغت قوتها 2،0 حسب المقياس رختر .
واكدت الهيئة : مازال الوضع تحت المراقبة من قبل قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة ولم ترد لنا اي انباء عن حصول أضرار ،منوهة ، نهيب بالمواطنيين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية.
يذكر ان العراق تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية .
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