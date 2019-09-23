توقيف 18 شخصاً تورطوا في أحداث عنف نيالا

أعلن اللواء ركن هاشم خالد والي ولاية جنوب دارفور عن توقيف (18) شخصا تورطوا في أحداث عنف في الولاية مؤخرا. وقال الوالي في كلمة خلال لقاء جماهيري إن القوات الأمنية المشتركة تمكنت من القبض على (18) من (المتفلتين) الذين اعتدوا على المواطنين والقوات الأمنية، وقاموا بعمليات السلب والترويع والقتل وإتلاف الزراعة. ووعد والي جنوب دارفور بتحقيق العدالة وفق القانون، وتعهد بمحاربة الفاسدين واسترجاع حقوق المواطنين كاملة، وتأمين الموسم الزراعي وحياة المواطن، بجمع السلاح، مؤكدا السعي الجاد لفرض هيبة الدولة ومحاربة الفساد والمحسوبية.
وعززت لجنة أمن الولاية من وجود القوات المشتركة، ونشرت مركبات عسكرية، وباشرت القوة مهامها بجمع السلاح.
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