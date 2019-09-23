العراق ينضم إلى مشروع الحزام والطريق في الصين

صرح رئيس الوزراء العراقي في بكين اليوم الاثنين في بكين بأن العراق سينضم إلى مشروع "الحزام والطريق" الاستثماري في الصين.

وصرح عادل عبد المهدي في اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة دولة.

وقال مهدي في تصريحات أذيعت على القناة الإعلامية الصينية CCTV: "لقد مر العراق بالحرب والنزاعات الأهلية وهو ممتن للصين لدعمها القيم".

وأضاف: "العراق مستعد للعمل معا في اطار" حزام واحد وطريق واحد ".

وقال "شي إن"، البلدين سيتعاونان في مشروعات النفط والبنية التحتية.

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وقال شي: "أن الصين ترغب، من نقطة انطلاق جديدة مع العراق، في دفع الشراكة الاستراتيجية الصينية - العراقية قدمًا".

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) أن حجم التجارة بين الصين والعراق العام الماضي تجاوز 30 مليار دولار.

وتعد بكين أكبر شريك تجاري لبغداد، في حين أن العراق ثاني أكبر مورد للنفط للصين.

ومبادرة الحزام والطرق هي شبكة عالمية ضخمة من الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمجمعات الصناعية التي تغطي آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، والتي ستستثمر تريليونات في البنية التحتية الجديدة.