بعد مقتل احد مواطنيها حكومة الجنوب تستولي علي ابيي

صعدت حكومة دولة جنوب السودان موقفها في منطقة ابيي عقب مقتل احد المواطنين وكلفت وزير خارجيتها دينق الور بتولي ملف المنطقة وتم تشكيل حكومة للمنطقة وسميت مقاطعة وعين حاكم علي كل مقاطعة يتبع لدولة الجنوب مباشرة. وقال معتمد ابيي السابق الفريق عبدالرحمن عمر موقف دولة جنوب السودان سيطرة علي المنطقة اضافة الي وجود القوات الاثيوبية التي تفتعل الخلافات حتي يمدد لها واعتبر الفريق عبدالرحمن خطوة دولة جنوب السودان تعد صارخ علي كل المواثيق والاتفاقات بين الدولتين بشان المنطقة لافتا الي وجود قضية قتل معلقة بين الدولتين جعلت الثقة تهتز بين الاطراف”مقتل كوال دينق” وطالب باجراء تحقيق

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