دراسة: السجائر الإلكترونية تدمر الخلايا التي تحمي الرئتين

أوضح بحث جديد أن بخار السجائر الإلكترونية يمكن أن يقتل الخلايا التي تبطن الرئة البشرية، حيث جدت دراسة أجراها علماء في جامعة أديليد في أستراليا أن أبخرة ثلاثة أنواع من سائل "Vaping" بنكهة التفاح يمكن أن تدمر الخلايا الظهارية القصبية، التي تبطن الجهاز التنفسي وهي مهمة للحفاظ على نظافة الرئتين والممرات الهوائية.

واكتشف الباحثون أيضًا أن البخار يمكن أن يتداخل مع الجهاز المناعي، ولا سيما عن طريق تعطيل البلاعم؛ "خلايا الدم البيضاء التي تقوم بهضم وتخزين الخلايا غير الصحية والحطام الأجنبي".

وتعرض "Vaping" لتدقيق شديد في الأشهر الأخيرة بعد أن أصبح المئات من الناس على ما يرام وتوفي العديد في الولايات المتحدة بسبب أمراض الرئة التي يبدو أنها مرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن المسؤولون الأمريكيون أن الشخص الثامن قد توفي ونحو 530 آخرين يعانون من نفس الشكل من حالة الرئة الغامضة. ومعظم المرضى هم من الشباب، في سن المراهقة، في العشرينات أو أوائل الثلاثينات.

وقال باحثو جامعة أديليد إن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أن التنظيم الحكومي الأكثر صرامة للفسخ مطلوب الآن.

ولا توجد لوائح بشأن تصنيع السوائل الإلكترونية. وقال "ميراندا وين" أحد العلماء الذين قاموا بالدراسة، إنه لا توجد متطلبات لسرد المكونات أو كمياتها.

وخلص مؤلفو الدراسة إلى أنه لا يجب اعتبار السجائر الإلكترونية والبخار اللذان ينتجانهما بدائل غير ضارة بالأساس للسجائر التقليدية.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية ( CDC )، التي تراقب تفشي المرض في الولايات المتحدة: "إنها لم تتمكن بعد من تحديد أي مواد كيميائية أو مواد معينة ربما تسببت في وفاة الوفيات".

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وعلى الرغم من عدم التوصل إلى استنتاجات مؤكدة حتى الآن، فقد دعت الجمعية الطبية الأمريكية بالفعل الصحف إلى التوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية حتى يتم تحديد سبب تفشي مرض الرئة.

وطرحت الولايات وإدارة ترامب فكرة حظر السجائر الإلكترونية المنكهة، والتي ارتفعت شعبيتها، خاصة بين الشباب الأميركيين في السنوات الأخيرة.

في الأسبوع الماضي، أعلن عملاق السوبر ماركت الأمريكي "وول مارت" أنه لن يعد يبيع السجائر الإلكترونية في متاجره الأمريكية.

وشملت بعض الحالات التي فحصها مركز السيطرة على الأمراض الأشخاص الذين استخدموا منتجات غير المرخصة التي تم شراؤها في الشارع والتي تضمنت THC، العنصر النشط في الحشيش.

ولكن آخرين حذروا من أن التنبيه المتزايد على السجائر الإلكترونية يمكن أن يأتي بنتائج عكسية بسهولة، إذا كان ذلك يدفع بعض المستخدمين إلى العودة إلى التدخين التقليدي، والذي خلص "مركز الصحة العامة" إلى أنه 95٪ أكثر خطورة من التدخين الإلكتروني.

في الدراسات الاستقصائية، ذكرت أعداد كبيرة من الصحف أنها تناولت أولًا السجائر الإلكترونية كبديل عن تدخين التبغ أو لمساعدتها على الحد من التدخين والإقلاع عنه.