الإعلان عن نتائج لجنة فض “الاعتصام” بالثلاثاء

قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان، الإثنين، إن لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث فض اعتصام القيادة باشرت أعمالها منذ وقوع الأحداث، واستمرت في عملها للتوصل إلى الحقائق المجردة للأحداث, ونوهت إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء.

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وأشارت المفوضية خلال تعميم صحفي لها، بحسب الشروق – إلى إجرائها للعديد من الاتصالات بالوزارت والجهات المختصة, منوهة إلى الطواف الميداني بغية الوصول إلى المعلومات الصحيحة لأغراض التقرير.

وقالت المفوضية إن ذلك يأتي من استقلاليتها وصلاحياتها وسلطاتها المستمدة من قانونها العام 2009 التي تعطيها الحق في تقصي الحقائق والرصد والمتابعة لأغراض حماية وتعزيز حالة حقوق الإنسان في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)