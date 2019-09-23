الإستئنافات تحسم عقوبة المدينة غدا

التاريخ: 23-سبتمبر-2019
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تعقد لجنة الإستئنافات بالإتحاد العام لكرة القدم إجتماع مهم نهار غدا بمكاتب الأتحاد بالخرطوم 2، وستناقش اللجنة العديد من الأجندة في مقدمتها الإستئناف الذي تقدم به نادي المريخ ضد قرار لجنة الإنضاط القاضى بايقاف مهاجم الفريق بكرى المدينة لمدة عام ونصف
وبحسب ضحيفة الدار ستنظر اللجنة في مستجدات ملف إستقالة عضو ومقرر اللجنة الأستاذ عادل عبد العال ، التي تم إرجاعها إلى الأمانة العامة لمخاطبة مجلس الإدارة بها بحسبانه جهة الاختصاص ،وهناك إستئنافي حيدوب النهود ضد قرار لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد السوداني لكرة القدم .
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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