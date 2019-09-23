البدوي يكشف عن خطة إعادة الأموال المنهوبة بالخارج

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي عن المساعي المبذولة لرفع العقوبات الاقتصادية عن السودان والاتصالات المكثفه التي تتم من قبل رئيس الوزراء وشخصه من خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، معلنا استحالة أن يتم الرفع في الوقت الراهن وقبل عام، وأوضح أن ذلك بحسب الإدارة الأمريكية التي أكدت أنه لا يمكن أن يتم ذلك بسهولة لأن الملف داخل الكونغرس وهذا الأمر له مطلوبات مهمة .

وترتبط معالجة متأخرات السودان على المؤسسات الدولية البالغة ٢،٦مليارات دولار بملف الإرهاب، وأضاف لا أعتقد أنه ستكون هناك مشكلة في معالجة هذه المتأخرات حال رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب. وأشار إلى التقدم في ملف حقوق الإنسان بجانب قضية السلام، وأشار إلى أن ذلك يسهم بصورة فاعلة في رفع العقوبات عن السودان. وأوضح البدوي أن هذه القضايا تسهم في مساعدة السودان في إلغاء اسمه من الدول الراعية للإرهاب

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وقال البدوي خلال لقاء صحفي يوم الاثنين في وزارة المالية بحسب وكالة السودان للأنباء – إن هناك اتجاها لتشكيل لجنة لإعادة المال المنهوب بالخارج وقطع بتلقيهم وعودا من الأمم المتحدة وبعض المنظمات بالمساعدة في هذا الملف، وأعلن عن تشكيل فريق عمل مختص بهذا الأمر وحدد الأسبوع القادم موعدا لتخصيص حساب لوديعة سودانيي المهجر وأشاد بالمبادرة.

وأعلن البدوي عن ابتدار الإصلاح المؤسسي وزيادة الأجور اعتبارا من النصف الثاني من العام 2020 وأكد الاستعانة بالخبرات في الخارج للاستفادة منهم في التدريب والتأهيل. وأشار إلى تكوين الهوية الإلكترونية وذلك بالاستفادة من السجل المدني في وزارة الداخلية، وأوضح أنها تمكن من استهداف المواطن بصورة مباشرة.

وكشف البدوي أن المرحلة الثانية من البرنامج الإسعافي ستبدأ في يوليو المقبل وحتى نهاية العام المقبل وقطع بعدم إمكانية توحيد سعر الصرف الآن وأوضح أن ذلك رهين بمعادلة تفاضلية عشوائية تعتمد على الفاعلين في السوق وتوقعاتهم. وأوضح أن أي مواطن سيتلقى دعما نقديا مباشرا عبر بطاقة الهوية الإلكترونية وأضاف هذا سيتم العام المقبل وتعهد بالمحافظة على الدعم لكن ليس بصورة مستمرة، وكشف البدوي عن ضرائب تصاعدية للفئات المقتدرة وإمكانية إلغاء بعض الضرائب التي تقف حائلا دون الاستفادة من القيمة المضافة لبعض المنتجات وأشار إلى توسيع المظلة الضريبية والسعي لمضاعفة ميزانيات الصحة والتعليم والمياه وأعلن العمل على تطوير صناعة اللحوم في مناطق الإنتاج. واعتماد نظام البوت في عدد من المشاريع في الفترة القادمة.

وكشف البدوي عن حاجة مشروع الجزيرة لاستثمار ضخم حتى يعود إلى ماكان عليه في السابق، وأشار إلى الدمار الذي لحق ببنياته التحتية من مصانع ومحالج وسكك حديد. وكشف البدوي عن الخبز الهجين الذي يتكون من الذرة المختلفة وأكد دراسة التجربة الاسترالية في إدخال خبز الذرة بعد دراسة التجربة وكيفية إمكانية تنفيذها في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)