ارتفاع أسعار البصل …ندرة أم احتكار

تواصل ارتفاع أسعار البصل بكل ولايات السودان في ظل تأثر المحصول بعمليات الفيضان الذي اجتاح مناطق الإنتاج بكل من نهر النيل والجزيرة والريف الشمالي بالخرطوم بجانب فتح عمليات الصادر الى اثيوبيا وتشاد حيث تم تصدير كميات كبيرة من المحصول الى الدولتين تقدر بنحو 1000 جوال في اليوم فيما اشتكى عدد من المزارعين والتجار بمن تعدد عقبات زراعة المحصول في ظل تدني الأسعار وارتفاع كلفة الانتاج مما ادى الى انحسار المساحات المزروعة حيث تنتج ولاية نهر النيل نسبة 75% من انتاج السودان مقابل 25% من الانتاج لولايات الجزيرة وكسلا والقضارف في مجمع سدي اعالي نهر عطبرة وسيتيت.

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وكشف التاجر بسوق الخضر والفاكهة بالقضارف عطا المنان عبد الله عن شح كبير في المحصول ونقص في الواردات بجانب فتح الصادر الى اثيوبيا وقلة الانتاج بدخول عدد من المحاصيل في الدورة الزراعية خصماً على المساحات المزروعة، واشار الى أن زيادة الطلب في الاسواق الخارجية ادت الى ارتفاع اسعاره بالداخل .

مبيناً بأن زيادة الطلب وارتفاع اسعار الصادر داخل اثيوبيا أدى الى زيادة الأسعار بالسودان حيث بلغ سعر الاردب باثيوبيا 8200 جنيه قبل ايقاف الصادر في الأول من سبتمبر فيما قفز سعر الجوال بالقضارف الى 4500 جنيه لقلة الواردات وارتفاع تكلفة الترحيل ، والكميات التي كان يتم تصديرها الى اثيوبيا تتراوح ما بين 5000- 3000 جوال في اليوم .

وعزا المنتج جعفر عطا المنان من منطقة السيال غرب شندي بحسب النيلين – ندرة البصل وارتفاع اسعاره لانحسار المساحات المزروعة الى 30% من الدورة الزراعية مقارنة بـ60% من العام السابق بعد ادخال محصولي الفول والبطاطس للدورة الزراعية مشيراً الى وجود مخاوف ومخاطر وسط المزارعين لضعف الأسعار وتلف المحصول وارتفاع كلفة الانتاج واضاف عطا المنان الى أن عقبات الانتاج ساعدت على عزوف وهروب المزارعين لأزمة الوقود الحادة التي شهدتها البلاد ومشكلات السيولة والتمويل. التاجر صلاح صديق أبو زيد شندي التراجمة لم يذهب بعيداً عن رؤية عطا المنان حول أزمة البصل وارتفاع أسعاره بعد فتح الحدود مع تشاد واثيوبيا واستمرار عمليات التصدير بكميات ضخمة في الأول من مارس وحتى الفاتح من سبتمبر بواقع 100 عربة جامبو في اليوم لكل دولة جراء الأسعار المجزية والطلب العالي والمستمر للصادر وأضاف بأن استهلاك الصادر لتشاد واثيوبيا أصبح اكثر من استهلاك الخرطوم وام درمان والتي تستهلك بواقع 50 لورياً لكل مدينة وطالب ابو زيد الدولة بضرورة تشجيع المنتجين بزيادة التمويل وتوفير الوقود الزراعي لمواكبة الطلب الخارجي والمحلي وتوقع ابو زيد استمرار زيادة الاسعار بالأسواق ومناطق الانتاج لقلة العرض والمخزون وتأخر الانتاج الجديد الى الأول من شهر نوفمبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)