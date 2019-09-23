الصحة: عدم تسجيل وفيات جديدة جراء الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، يوم الإثنين، عدم تسجيل وفيات جديدة جراء الإصابة بالكوليرا بولايتي النيل الأزرق وسنار وثبوتها على 8 حالات وفاة منذ السبت، فيما بلغت جملة الإصابات 167 إصابة تراكمياً منذ 28 أغسطس المنصرم وحتى أمس الثاني والعشرين من سبتمبر.

ووجهت مديرة الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، د. سوسن الطاهر، في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة الصحية لمجابهة وباء الكوليرا بقاعة الطوارئ بالوزارة، بالتنسيق مع كافة الإدارات، بتكوين لجنة مصغرة للأنشطة المختلفة والاستفادة من فرق الإشراف للإسهام في أنشطة الطوارئ بالولايات، بما يسهم في سرعة الإنجاز،

لافتة إلى مخاطبات بين الوزارة والمالية والاقتصاد الوطني لتوفير الميزانيات المطلوبة.

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كشف التقرير اليومي لوباء الكوليرا حسبما أوردت وكالة السودان للأنباء، أن الإصابات الجديدة بالكوليرا يوم الأحد، بلغت 9 إصابات، منها 4 بالنيل الأزرق، لتصبح جملة الإصابات بها تراكمياً 117 إصابة، و5 بولاية سنار لتصبح 50 إصابة تراكمياً،

لافتاً إلى أن منطقة قنيص ما زالت الأعلى في المعدلات بـ23 إصابة في حين أن منطقة أبوحجار بسنار الأعلى في المعدلات.

ووصف التقرير الكلورة خارج الشبكة بهاتين الولايتين بالضعيفة، وكذلك الإصحاح البيئي، بما في ذلك مكافحة الذباب ونقل النفايات ورقابة الأغذية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)