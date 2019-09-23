التاريخ: 23-سبتمبر-2019
5 مشاهدة
كسب المريخ مباراته الودية التي لم تكتمل أمام شبابه بأربعة أهداف دون مقابل والتي جرت أمس بملعبه في إطار التحضيرات للموسم الجديد وشهدت المباراة أحداث مؤسفة.
وذلك بحسب صحيفة الإنتباهة بعد إعتداء مشجع على اللاعب عماد الصيني بعد طرده لإرتكابه مخالفة خطيرة مع زميله أحمد ميسي تدخل على إثرها الجهاز الطبي قبل أن يعتدي مشجع على الصيني ليتم إحتواء الموقف في نهاية المطاف مما دعا إلى إكتمال التجربة الودية.
الخرطوم :(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إعتداء بالضرب في مباراة المريخ والشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.