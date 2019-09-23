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إعتداء بالضرب في مباراة المريخ والشباب

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عبد الباسط 0 تبليغ

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التاريخ: 23-سبتمبر-2019

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إعتداء بالضرب في مباراة المريخ والشباب

كسب المريخ مباراته الودية التي لم تكتمل أمام شبابه بأربعة أهداف دون مقابل والتي جرت أمس بملعبه في إطار التحضيرات للموسم الجديد وشهدت المباراة أحداث مؤسفة.

وذلك بحسب صحيفة الإنتباهة بعد إعتداء مشجع على اللاعب عماد الصيني بعد طرده لإرتكابه مخالفة خطيرة مع زميله أحمد تدخل على إثرها الجهاز الطبي قبل أن يعتدي مشجع على الصيني ليتم إحتواء الموقف في نهاية المطاف مما دعا إلى إكتمال التجربة الودية.

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الخرطوم :(أخبار الخليج 365)

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