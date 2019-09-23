شركة تركية تدخل في خط الاستثمار في قطاع التعدين

التاريخ: 23-سبتمبر-2019
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أبدت شركة (CTS) التركية رغبتها في الاستثمار بقطاع الطاقة والتعدين، واستقبل وزير الطاقة والتعدين، م. عادل علي إبراهيم، بمكتبه يوم الإثنين، وفد الشركة برئاسة محميد أوزايلري، وأكد تعدد فرص الاستثمار بالسودان في مجالات التعدين ومشروعات الكهرباء والنفط والغاز.
ورحب الوزير خلال اللقاء، برغبة الوفد، مبدياً اهتمامه بتهيئة بيئة الاستثمار حتى تكون جاذبة للشركات العالمية.
من جانبه، استعرض رئيس وفد الشركة التركية بحسب الشروق – إمكانيات الشركة الفنية والمالية ومشروعات استثماراتها في السودان بولاية الجزيرة في مجال الزراعة والمحالج وبناء الصوامع في بركات والمناقل وصناعة الحديد،
معلناً رغبتهم الأكيدة في تطوير مشروعاتها والدخول في مجال تعدين الذهب والطاقة الشمسية والبيوغاز وخدمات قطاع الطاقة والتعدين في مجال تصنيع الإسبيرات، مؤكداً قدرتهم المالية والفنية والتقنيات التي يستخدمونها في مشروعاتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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