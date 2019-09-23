عضو السيادي “عائشة موسى” تنفي دعوتها لإلغاء الشريعة

التاريخ: 23-سبتمبر-2019
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نفت عضو مجلس السيادة عائشة موسى، دعوتها لإلغاء الشريعة في السودان، وأوضحت في بيان صحفي، أن حوارها مع قناة “بي بي سي” العربية تم نزعه من سياقه، وإنها ذكرت أن ما كان مطبقاً خلال العهد البائد لم يكن شريعة إسلامية صحيحة.
وقطعت عائشة في توضيحها الصادر من المجلس بحسب الشروق – بعد أن تداولت مواقع السوشيال ميديا وبعض الصحف حديثها على أنها أعلنت صراحة رفض تطبيق الشريعة، قطعت بأنها لم تدع مطلقاً خلال الحوار إلى رفض الشريعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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