راتب خرافي .. تعرف على راتب “ابراهومة” وقيمة الشرط الجزائي

حصلت مصادر على معلومات جديدة بشأن العقد المبرم بين نادي المريخ والمدرب المقال مؤخرا إبراهيم حسن ووفقا للمتابعات فإن الأحمر وقع عقدا مع المدرب إبراهيم حسين لعام براتب شهري قدره “120” مليون جنيه ،بجانب شرط جزائي وقال مصدر موثوق إن الخطوة التي إتخذها النادي مؤاخرا بلإستغناء عنه ستجعله أمام تنفيذ الشرط الجزائي المتفق عليه وكان المدرب الشهير “بالديسكو” قد أشارت أنباء سابقة إلى أنه بصدد تقديم شكوى ضد النادي لنيل مستحقاقته المالية المتاخرة بجانب الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد ، وأشارت الأنباء إلى أن إبراهومة يطالب المريخ بمبلغ مليار جنيه .

وبحسب صحيفة الإنتباهة أن مستحقات المدرب إبراهيم حسين لا تتعدى “600” مليون جنيه وتابع” إبراهومة لديه متأخرات رواتب ثلاثة أشهر ، بجانب شرط جزائي قيمته شهران بعد فسخ التعاقد معه وإقالته وبالتالي مبلغ لا يتعدى 600 مليون وكان الأحر قد أعفى إبراهيم حسين من تدريب الفريق على خلفية الإضراب الذي دخل فيه الفريق عقب توقف اللاعبين بسبب مستحقات مالية متاخرة.

Advertisements

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)