أسرة “موسى هلال” تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام

دخلت أسرة زعيم المحاميد الشيخ موسي هلال، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على اعتقال زعيمهم، والذي امتد منذ نوفمبر 2017، ورهنوا رفع الإضراب بإطلاق سراح المعتقلين.

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وأعلنت زوجات موسى هلال عن دخول أسر جميع المعتقلين في إضراب مفتوح منذ الأسبوع الماضي، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ، في وقت وصف فيه المحامي محمد حسين الدودو المستشار القانوني لمنظمة هلال الخيرية، والمتحدث باسم أسر المعتقلين ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﻔﺔ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺃﻣﺲ الأحد ببادية (مستريحة). وصف الاعتقال بأنه سياسي من الدرجة الأولى، وأشار المحامي إلى أن الاتهام مربوط بقضايا شخصية تتعلق بقيادات النظام البائد -على حد تعبير- وذكر أنهم لا يعترفون بالمحكمة العسكرية حاليًّا لعدم شرعية القضاة، وقال:”أحد القضاة هو عضو محكمة الاستئناف، والثاني رئيس المحكمة كان مشرفًا على التحقيق مع الشيخ، والثالث مستشارًا قانونيًا لقوات الدعم السريع”، وأبدى محامي هلال من تعجبه من محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير في محكمة مدنية بينما يحاكم هلال في محمكة عسكرية.

فيما حمل محمد عبد الله دهب القيادي بمجلس الصحوة الثوري بمستريحة حمل بحسب التيار – مجلسي السيادة والوزراء وقوي إعلان الحرية والتغيير مسؤولية بقاء هلال داخل المعتقلات حتى الآن وأضاف أن هلال تم اعتقاله في قضايا سياسية مرتبطة بالنظام السابق مع العلم أن العديد من المعتقلين السياسيين تم الإفراج عنهم فور سقوط النظام معبرًا عن قلقه من الحالة الصحية لاسر المعتقلين، ومطالبًا حكومة حمدوك بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه باعتبار أن العدالة لا تتجزأ تحقيقًا لشعار الثورة حرية سلام وعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)