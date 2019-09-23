مصادر صحفية : خلافات حادة بين الحركات المسلحة بسبب مقر التفاوض

علمت (التيار) من مصادرها أن وفداً من الجبهة الثورية ونداء السودان، والوساطة الجنوب سودانية، يغادر القاهرة في غضون الأيام القادمة إلى الإمارات لإجراء مشاورات.

و قالت مصادر لـ(التيار) أمس، أن وفد جمهورية جنوب السودان، برئاسة مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك، يصل الخرطوم قبل زيارة الإمارات، وفي الأثناء يغادر وفد أمني من (جوبا) إلى كل من (تشاد، اريتريا، وأثيوبيا) لبحث جهود السلام.

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وأشارت ذات المصادر إلى وجود اتجاهات عديدة لنقل منبر العملية أن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، يرغب في أن يكون التفاوض بالإمارات، بينما رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، يرغب في نقلها إلى قطر، الأمر الذي ترفضه جميع الأطراف -بحسب المصادر- التي نوهت إلى أن الحركة الشعبية-شمال، برئاسة عبد العزيز الحلو، وبعض مكونات الجبهة الثورية، تتمسك بالإبقاء على جوبا منبراً للتفاوض.

وحسب بيان الجبهة الثورية، فأن اجتماعات المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية بدأت في إطار مساعيها لتحقيق السلام، وأشار البيان إلى أن الاجتماعات تتناول الجوانب التنظيمية، والهيكلية للجبهة الثورية، إضافة إلى الترتيبات الإجرائية المتعلقة بالوفد التفاوضي، وتطوير الرؤى التفاوضية في أعقاب ما تحقق من وحدة بين طرفي الجبهة الثورية، وانضمام مكونات جديدة، والتوقيع على إعلان جوبا لبناء الثقة والتمهيد للتفاوض، وذكر البيان أن الاجتماعات ستبحث التحالفات السياسية والعلاقة، بين أطراف قوى إعلان الحرية والتغيير، وتابع البيان: “الترتيب لاجتماعات نداء السودان المقرر انعقادها خواتيم الشهر الجاري، كما ستنعقد لقاءات مع الفاعلين في ملف السلام من القوى الدولية والإقليمية، ودول الجوار لبحث آفاق العملية السلمية والاستعدادات لبدء التفاوض المقرر انطلاقه منتصف أكتوبر القادم”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)