التاريخ: 23-سبتمبر-2019 فى : حوادث 445 مشاهدة Advertisements نفذت محكمة جنايات سوق بحري عقوبة الجلد 40 والغرامة 5 آلاف جنيه لفنان مشهور ضبط مخموراً وآخرون بمنطقة بحري بحسب البلاغ يستقلون عربة ترحال بمنطقة بحري وفقاً للمواد 79/87 المتعلقة بالحيازة والسكر فيما برأت المحكمة المتهم الثالث لعدم ثبوت بينة ضده. وتشير الوقائع بحسب صحيفة التيار – إلى أن الشرطة ضبطت المتهمين أثناء استغلالهم عربة ترحال عليه تم الاشتباه بهم وتوقيفهم من قبل الشرطة التي ألقت القبض عليهم وهم في حالة سكر وبتفتيش العربة تم العثور على زجاجة خمر ودون في مواجهتهم بلاغ بقسم شرطة الصبابي وفقاً للمواد 97/78 المتعلقة بالسكر وحيازة الخمور عليه خضعوا لتحريات النيابة التي وجهت لهم التهمة وأحالت البلاغ للمحكمة التي فصلت في القضية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جلد فنان مشهور ضبط مخموراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.