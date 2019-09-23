تركيا تهدد العملية العسكرية ضد حياة التحرير الشام في إدلب

للمرة الأولى، ألمحت أنقرة إلى أنها ستشن عملية عسكرية ضد جماعة حياة تحرير الشام المتطرفة في سوريا في تكرار لعملية فرع الزيتون التي شنتها في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

والتعليقات التي ألقاها أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعني أن تركيا قررت الدخول في مواجهة عسكرية مع شركة النصرة التابعة لها، والتي هي على وشك الانهيار.

وقال مستشار أردوغان أن وجود مقاتلي حياة تحرير الشام (HTS) داخل إدلب يمنح النظام السوري وروسيا ذريعة لمهاجمة المقاطعة الشمالية الغربية.

وفي الأسبوع الماضي، اجتمع قادة الدول الضامنة لأستانا وتركيا وإيران وروسيا، في أنقرة لحضور القمة الثلاثية الخامسة حول النزاع السوري. واتفقوا على ضرورة القضاء على الإرهابيين الموجودين في المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات في سوريا.

وقالت مصادر عسكرية أن أنقرة حاولت في السابق إقناع (HTS) بحلها وسعت إلى تفكيكها من الداخل. ويبدو أنها فشلت وقد تحولت الآن إلى الخيار العسكري لفرض سيطرة تركية كاملة على إدلب، كما فعلت مع عفرين بمباركة موسكو.

وهذا يعني في النهاية عزل النظام وإيران عن المنطقة، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار هناك ومنع موجة جديدة من اللاجئين من العبور من إدلب إلى تركيا.

وترغب أنقرة في السيطرة على الطرق السريعة M4 وM5 التي تمر عبر إدلب، والشرايين الحيوية التي تربط بين مدينتي حلب وحماة الخاضعتين للنظام في اللاذقية على ساحل البحر المتوسط.

Advertisements

وتركيا لديها بالفعل 12 مركز مراقبة في إدلب كجزء من اتفاق لإنشاء منطقة عازلة في المنطقة.

في أبريل، شن النظام السوري بدعم من روسيا، هجومًا ضد الفصائل المعارضة والمتطرفة بقيادة حياة تحرير الشام في إدلب.

وقال المراقبون إنه في أعقاب الموقف الأخير لأنقرة، لم يتبق لـ HTS سوى القليل من الخيارات. قد تختار حل أو مواجهة عملية عسكرية تركية ستدعمها روسيا والولايات المتحدة.

ويعتقد المراقبون أن (HTS) سيرفض الانخراط في مواجهة مع تركيا، وسيظهر بدلًا من ذلك بعض المرونة من خلال قبول بعض الإجراءات التي من شأنها أن تعزز موقف أنقرة ضد روسيا.

وإنها تدرك مدى أهمية أن تحافظ أنقرة على اتفاقية سوتشي. ومع ذلك، لن تتردد أنقرة في شن عملية عسكرية إذا أدركت أن مصالحها قد تم تقويضها.