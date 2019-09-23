أكبر لوحتين لخادم الحرمين وولي العهد تجذبان رواد كورنيش الدمام

جذبت لوحتان كبيرتان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، مرتادي الكورنيش بمدينة الدمام.

ووفقا لصحيفة "واس"، بلغت مساحة اللوحتين 750 مترًا مربعًا، وبارتفاع ثمانية أمتار لكل لوحة، وتم تنفيذهما بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

حيث نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكبر لوحتين تضمنتا شعار التوحيد وصورة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. وشكلت اللوحتان عامل جذب لمرتادي الكورنيش عبروا من خلالهما عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة، وما تعنيه هذه المناسبة الوطنية الغالية من تلاحم في ظل القيادة الرشيدة، وإضافة لمسة جمالية وعلامة مميزة لهذه المناسبة.

وتقع اللوحتان على مساحة خضراء بواقع 5500 متر مربع، على كورنيش الدمام بجوار دوار الأشرعة؛ حيث بلغت مساحة اللوحتين 750 مترًا مربعًا، وارتفاع ثمانية أمتار لكل لوحة، وتم تصميم وتركيب راية التوحيد بطول 32 مترًا مع كتابة تاريخ المناسبة وشعارات هوية اليوم الوطني، وتركيب 80 كشافًا للإنارة باللونين الأبيض والأخضر، كما تم تركيب 60 علمًا تحمل هوية اليوم الوطني بتصميم خاص.