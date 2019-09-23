في اليوم الوطني الـ89.. الملك سلمان: نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين

غرد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، بشأن احتفالات المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ89، الذي يوافق يوم 23 من كل عام.

وكتب الملك سلمان عبر حسابه على موقع "تويتر" للتغريدات: "نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده".

وتابع: "إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء. سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار".

نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده.

إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.

سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

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وأصدر الملك عبد العزيز المرسوم الملكي رقم 2716، في سبتمبر عام 1932، الذي نص على تحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءا من يوم 23 سبتمبر.

وخلف الملك عبد العزيز في حكم الدولة بعد وفاته في عام 1953 أولاده المتعددون.

وتولى سلمان بن عبد العزيز الحكم في يناير 2015 بعد وفاة أخيه الملك عبد الله، وفي يونيو الماضي عين نجله محمد وليا للعهد.

ويحصل موظفو المملكة على يوم إجازة في 23 سبتمبر، وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إنه تزامنا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي سيوافق يوم الاثنين 24 المحرم لعام 1441هـ الموافق 23 سبتمبر 2019، تنوه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن اليوم المشار إليه سيكون يوم إجازة رسمية.

ونظمت برامج عدة احتفالا باليوم الوطني السعودي، حيث أطلقت الهيئة العامة للترفيه برنامج "تجارب السعودية" حيث يهدف بتقديم جولات سياحية للزوار خلال الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر.