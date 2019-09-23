تعادل مقنع للسودان أمام إريتريا في سيكافا

حسم التعادل بثلاثة أهداف لكلٍ نتيجة مباراة منتخب السودان للشباب أمام نظيره الإريتري ضمن المرحلة الثانية من بطولة سيكافا تحت”20″ عامًا والتي جرت اليوم”الأثنين”. وأحرز أهداف السودان كلاً من محمد كنان، شهاب صديق،مصعب كردمان. ووصل المنتخب السوداني بالنتيجة إلى النقطة الرابعة، فيما حاز منتخب إريتريا إلى النقطة الثانية.

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