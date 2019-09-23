تحدث المدير الفني لنادي برشلونة الاسباني إرنيستو فالفيردي عن الأزمة الحالية التي يعيشها الفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام غرناطة بنتيجة 2-0 والإبتعاد عن المراكز الأربعة الأولى.
وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة فياريال يوم غدا الثلاثاء على ملعب كامب نو: "أعلم جيدًا حجم مسؤوليتي تجاه تدريب فريق مثل برشلونة، لأن الأضواء دائمًا ما تكون مسلطة عليك.
نحن نمر بفترة سيئة بسبب عدم قدرتنا على الفوز في المباريات، في الموسم الماضي، مررنا بمثل هذه النتائج لكننا كنا قد ضمنا الفوز بالدوري الإسباني لكن الأمر مختلف كثيرًا في الموسم الحالي، لم نبدأ المسابقة بشكل جيد وعلينا تصحيح ما يحصل".
كانت هذه تفاصيل خبر فالفيردي: نمر بفترة ضيقة جدا وأعلم جيدًا حجم مسؤوليتني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.