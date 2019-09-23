السيادي يدعو لتعليق عمل شركات الذهب بجنوب كردفان

دعا عضو المجلس السيادي الانتقالي محمد حسن التعايشي لتعليق عمل الشركات العاملة في مجال الذهب بولاية جنوب كردفان، وتشكيل لجنة تحقيق حول المزاعم بإستخدام الشركات لمواد كيميائية مضرة دون مراعاة للإشتراطات البيئة والصحية.

وقال التعايشي خلال إجتماعه بوفد محلية قدير” كالوقي” من ولاية جنوب كردفان بالقصر الجمهوري أمس الأحد – إذا ثبت تورط تلك الشركات في التسبب في قتل المواطنين ونفوق الحيوانات وتلوث البيئية يجب أن تتقدم للمحاكمة وتعويض المتضررين من تلك الأفعال، وأضاف إن أغلب الشركات الراسمالية لا دين ولا أخلاق ولا أيدليوجيا لها بل تسعى خلف الأرباح، ولا تتقيد بالإشتراطات البيئية والصحية، ودعا التعايشي لمراجعة قوانين الإستثمار كافة، وصياغتها على أساس جديد يلبي طموحات الثورة وتحقيق العدالة الإجتماعية.

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وأشار بحسب صحيفة التيار – إلي أن الثورة لا بد لها أن تركز على العدالة الإجتماعية بإعتبارها المدخل الأساسي لتعزيز التعايشي السلمي، وتحقيق أهداف ثورة الشعب السوداني،داعياً لأن يكون قانون الإستثمار قانون ولائي وأن يعبر عن تطلعات وأشواق المجتمعات المحلية، عبر إشراكهم الفعلي فيه والإستفادة من مزايا الإستثمار.

وقدم وفد محلية قدير تنويراً شاملاً لعضو المجلس السيادي بخطورة الأوضاع في ولاية جنوب كردفان وتجاوزات الشركات العاملة في مجال الذهب، والكوارث البيئية والصحية التي حدثت بالمنطقة،كـ(التشوهات الجينية، ونفوق الحيوانات، والوفيات) كل هذه التجاوزات قدمها الوفد كحجج دامغة على تورط الشركات في حدوث التجاوزات، وأشار الوفد إلي اعتصام أهالي المنطقة في مباني المحلية مستمر لأكثر من 20 يوماً، فضلاً عن التقدم في ملف السلم الإجتماعي والعقبات التي تواجهه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)