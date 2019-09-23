الجبهة الثورية: سنحتفظ بقواتنا حتى تتم هيكلة القوات المسلحة

أكد صديق عبد الرحمن بنقو القيادي في الجبهة الثورية وعضو المكتب التنفيذي لحركة العدل والمساواة أن حركات الكفاح المسلح ستحتفظ بجيوشها حتى تتم إعادة هيكلة القوات المسلحة السودانية وكذلك قوات الأمن والشرطة.

ونفى بنقو ف أن يكون هناك أي خلاف بين مكونات الجبهة الثورية حول الترتيبات الأمنية، وقال: إن رؤيتهم الموحدة حول الترتيبات الأمنية هي الاحتفاظ بجيوشهم حتى تتم هيكلة القوات النظامية ومن ثم سيتم استيعاب جيوش حركات الكفاح المسلح في القوات النظامية من شرطة وأمن وجيش حسب القانون.

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وكشف صديق بنقو بحسب صحيفة الجريدة، عن أجندة اللقاءات التي تجريها الجبهة الثورية التي تجتمع الآن في القاهرة، موضحاً أنها تعمل لترتيب أوضاعها وتوحيد رؤيتها للدخول في المفاوضات القادمة بفريق تفاوضي واحد، وتوقع بنقو حضور عبد العزيز الحلو للتنسيق والعمل المشترك. وعن قوى الحرية والتغيير يقول بنقو أنهم لم يرحبوا بما تم في جوبا وأنهم بالتالي غير مرتاحين للإجراءات الجارية حالياً والمتعلقة بالسلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)