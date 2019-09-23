العثور على جثمانين من مجزرة فض الاعتصام بمشرحة (الأكاديمي)

التاريخ: 23-سبتمبر-2019 فى : حوادث 2 مشاهدة أعلنت لجنة الأطباء المركزية وجود جثمانين لشهيدين لم يتم التعرف على ذويهما تعودان لمجزرة فض اعتصام القيادة. Advertisements وقالت اللجنة في بيان أمس، إن جثتي الشهيدين توجدان بمشرحة المستشفى الأكاديمي، وأشارت إلى أنه بناء على الأرانيك الجنائية المرفقة مع الجثث فإن أسماء الشهيدين (محمد علي وقسمة حماد)، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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