نسرين هندي تدعم مستشفى أطفال

أشادت المطربة نسرين هندي بحملة لجان الفتيحاب الثورية لتأهيل مستشفى ابو سعد للأطفال. وقالت نسرين بعد زيارتها للمستشفة برفقة والدتها وابنها امس, انها تقف مع هذا العمل الوطني الكبير حتى نهاياته, مضيفة بحسب آخر لحظة ان حب الوطن هو ما جمع هؤلاء الشباب الذين يعملون بكل الحيوية والحماس لبناء السودان الجديد. Advertisements وناشدت نسرين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمزيد من التكاتف والإعمار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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