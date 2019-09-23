سوداني يفوز بجائزة أفضل موهبة عربية

في نجاح جديد للسينما السودانية في المهرجانات العالمية, فاز المخرج السوداني صهيب قسم الباري بجائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط عن فيلمه الوثائقي “حديث الاشجار” المشارك في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي التي تجرى فعالياتها هذه الايام بجمهورية مصر العربية.
وكما أوردت صحيفة آخر لحظة فقد حصل الفيلم في فبراير الماضي على جائزة مهرجان برلين السينمائي لافضل وثائقي وجائزة الجمهور في قسم البانوراما.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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