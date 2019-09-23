إقالة وتعيين مديرين تنفيذيين بـ”جنوب دارفور”

أصدر والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد محمود قراراً بإقالة (7) مديرين تنفيذيين بمحليات الولاية، وتم إعفاء كل من مدير تنفيذي بلدية نيالا عيسى الهلالي وتعيين هارون عمر إيدام خلفاً له، وإعفاء إدريس بلال كوكو من محلية قريضة وتعيين أحمد أبكر محمد إدريس، وإعفاء أبو البشر محمد عبد الرحمن من محلية مرشنج وتعيين صلاح الدين أحمد إسماعيل.

بجانب إعفاء الهادي سليمان عوض الكريم من محلية نتيقة وتعيين محمد عبد الرحمن صافي الدين، وإعفاء هارون عمر إيدام من محلية كبم وتعيين طارق آدم حماد، فضلاً عن إعفاء عبد العزيز حسب الله فرح الدور وتعيين مأمون الضو عبد الرحيم وإعفاء أحمد أبكر إدريس كانوري من محلية الردوم وتعيين الهادي سليمان فضل الكريم.

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في السياق، أصدر الوالي قراراً قضي بتعيين د.محمد إدريس محمد عبد الرحمن مديراً عاما لوزارة الصحة، خلفاً للمدير العام السابق د.أبوبكر عبد الله محمد الذي تقدم باستقالته الأسبوع الماضي، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)