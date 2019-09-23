نانسي عجاج: السلام أهم مقومات الحياة

بعثت سفيرة النوايا الحسنة, الفنانة نانسي عجاج, برسالة بمنسابة اليوم العالمي للسلام, وقالت نانسي في رسالتها عبر حسابها في فيسبوك ان الحرية والسلام والعدالة كانت أولى مطالب وشعارات ثورتنا المجيدة.
وان السلام أول وأهم مقومات الحياة فعلى أساسه فقط يكون لدينا قاعدة للبناء و التطور الذي نريد. وأضافت بحسب صحيفة آخر لحظة: “سئمنا الحروب, سئمنا النزاعات” ونتطلع لسودان السلام.
نانسي ذكرت متابعيها على الحساب بان يوم العشرين من سبتمبر هو يوم السلام الذي قررته الجمعية العام للأمم المتحدة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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