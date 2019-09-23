زيرو فساد .. تفاصيل صراع مكتوم ..!

بدأت الخلافات تدب في جسد منظمة زيرو فساد التي اكتسبت شهرة وصيتاً في الأيام الماضية وهي تتقصى في ملفات الفساد وتلاحق المفسدين وترسل أسماءهم لنيابة الفساد ونجحت المنظمة في فترة بسيطة في كسب قاعدة شعبية وإعلامية عريضة، إلا أن بعض الخلافات ساهمت في خروج عدداً من مؤسسي المنظمة والانشقاق منها.

استقالة العرضي

الثابت أن زيرو فساد لم تكن منظمة قانونية فقط، بل ضمت في صفوفها عدداً من الإعلاميين والقانونيين أبرزهم الصحافي فتحي العرضي، بيد أن العرضي قد حزم حقائب الرحيل وغادر زيرو فساد. وقال العرضي لـ(الإنتباهة)، إنه ترك زيرو فساد فعلياً وأرجع استقالته لانعدام المؤسسية بالمنظمة سيما فيما يخص عمله وكان الرجل الممسك بزمام الإعلام في زيرو فساد آخر من يعلم مواعيد قيام مؤتمراتها الصحافية ويتابعها في وسائل الإعلام مثل الآخرين. وقال إن المؤتمرت الصحافية التي كانت تُعقد هو آخر من يعلم بها ورفض العرضي إضافة أية تفاصيل أخرى حول الأوضاع بزيرو فساد .

أسباب الخلاف

وضرب ناشطو زيرو فساد سياجاً من السرية حول الخلافات بداخلها ومحاولة لملمتها وعدم إخراجها للإعلام، بيد أن مصدراً نافذاً بزيرو فساد، أرجع الخلافات لسيطرة مجموعة محددة على المنظمة. وقال المصدر إن العمل في زيرو فساد يتم أفقياً دون وجود هياكل ولكن هنالك شخصيات معينة تقوم باتخاذ مناصب وتتحدث باسمها. وقال المصدر إن المثنى ابوعيسى ليس رئيساً للمنظمة ومع ذلك يتم تقديمه كرئيس لزوير فساد. واتهم المصدر القيادي بزوير فساد نادر العبيد بتجاوز المؤسسية بعد حديثه في قناة سودانية 24 عن عدم رغبتهم في إيصال قضايا الفساد للمحاكم وحلها داخل النيابات.

بلاغات ضد زيرو فساد

في السياق كشف المصدر للصحيفة، أن أحد أعضاء المنظمة تقدم بمقترح تقديم بلاغات في نيابة الثراء الحرام ضد قادة زيرو فساد حتى تثبت للسودانيين نقاء صفحتهم غير أن عضو بارز رفض الخطوة بشدة واقترح كتابة إبراء ذمة ثم تراجع عن الخطوة مؤخراً.

ويرى مراقبون أن زيرو فساد صارت مؤخراً تميل للمحاكمات الإعلامية واغتيال الشخصيات المتهمة بالفساد معنوياً من خلال التشهير بهم في وسائل الإعلام. ويقول مصدر بزيرو فساد للصحيفة “حذرنا من الظهور الإعلامي وعدم التعريض بالشخصيات إلا إن أحد الأعضاء يصر على الظهور الإعلامي والحديث عن الآخرين”.

مفاجأة كبرى

المدهش في الأمر أن زيرو فساد ورغم الزخم الإعلامي المصوب حولها، اتضح أنها ليست منظمة مسجلة ولا تملك مكاتب على أرض الواقع ورفضت قياداتها عقد جمعية عمومية، وهذا ما أكده مصدر بزيرو فساد، حيث قال إنهم يجتمعون في مكتب المحامي نصر الدين علي النور ببحري، وكشف المصدر عن رفض قيادات زيرو فساد استئجار مكاتب تخص المنظمة، وأضاف بالقول إن عدد قيادات زيرو فساد خمسة أشخاص والفاعلين 10 أشخاص وكل المنتمين للمنظمة 73 شخصاً تم وضعهم في قروب واتساب، مبيناً أن زيرو فساد ستتعرض لانشقاق في الأيام القادمة وأن مجموعة كبيرة ستغادر المنظمة بسبب ما أسماه عدم مؤسسية عضو المنظمة نادر العبيد .

لا للتسويات

حول تفجر الخلافات بشكل كبير داخل زيرو فساد لدرجة مغادرة بعضهم صفوفها، قال المصدر إن إصرار بعض الفاعلين فيها على عدم وصول الملفات للمحاكم والوصول لحل داخل النيابات، وقال المصدر إن المنظمة لم تتفق على هذا القرار مطلقاً، في الصدد نفى المصدر وجود اتجاه لفتح بلاغات ضد قيادات الحرية والتغيير .

اجتماع مطول

إزاء تصاعد الخلافات داخل زيرو فساد عقد أعضاء المنظمة اجتماعاً مطولاً نهار أمس (الأحد) بمكتب المحامي نصر الدين علي النور ببحري. وبحسب مصدر تحدث للصحيفة، فإن الاجتماع ناقش أهمية عقد جمعية عمومية وتكوين مكاتب لزوير فساد، وشدد الاجتماع على تقليل الظهور الإعلامي وعدم التشهير بالذين تحوم حولهم شبهات فساد .

لا خلافات

الصحيفة سعت لاستنطاق القيادي بزيرو فساد المثنى ابوعيسى، إلا أنه تخير الصمت وعدم الظهور الإعلامي واكتفى بالقول إن زيرو فساد لا تشهد أية خلافات وأنهم عقدوا اجتماعاً مطولاً وأن بياناً صحافياً سيخرج للرأي العام لتوضيح الحقائق.

فلاش باك

تكونت زيرو فساد عقب سقوط النظام، وتضم في هيئاتها عدداً من المحامين والإعلاميين وتختص بقضايا الفساد وملاحقة المفسدين. ونجحت زيرو فساد بحسب تقارير إعلامية في حظر عدداً من رموز النظام السابق من السفر للخارج، واكتسبت المنظمة شهرة واسعة في فترة وجيزة.

Advertisements

تقرير: عبد الرؤوف طه

الخرطوم: (صحيفة الإنتباهة)