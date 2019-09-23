“الطاقة”: عناصر من الدولة العميقة وراء أزمة الوقود

اتّهم مسؤول رفيع بوزارة الطاقة والتعدين عناصر من الدولة العميقة بالتسبب في أزمة الوقود الحالية عبر تكسير مواعين التوزيع بين إدارة الإمداد وشركات التوزيع، وتفاقمت أزمة الوقود بصورة حادة في كافة أنحاء البلاد تجلت في عودة صفوف العربات أمام محطات الخدمة.

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وكشف المسؤول في تصريح لمصادر أن المخزون الاستراتيجي للبنزين والجازولين يكفي حوجة البلاد لفترة (54) يوماً. وتوعد باتخاذ إجراءات عقابية رادعة في مواجهة عناصر الدولة العمقية خلال الفترة المقبلة وكل من يتسبب في أزمة الوقود.

وقال المسؤول بحسب صحيفة السوداني، إن الوزارة تعمل على اتخاذ بعض الإجراءات بغرض زيادة كفاءة نقل الوقود عبر فتح الباب لشركات نقل جديدة داخل وخارج الخرطوم لمحاربة آليات الدولة العميقة. ونوه إلى أن هذه العناصر تعمل على إعاقة استخدام محطات التوزيع لسعاتها التخزينية الكاملة عبر افتعال الإشكاليات وإعاقة وسائل النقل المختلفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)