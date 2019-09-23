اتحاد العمال: نرفض أي اتجاه لحل النقابات

نفى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان, يوسف علي عبد الكريم, إدلاء وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية بأي تصريح حول حل النقابات وعبّر عن رفض الاتحاد لأي اتجاه لحل النقابات المنتخبة على مستوى السودان في الفترة من 2021-2016.

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وأبان عبد الكريم أن الاتحاد سيتعامل مع أي اتجاه لحل هذه النقابات بقوة القانون وليس بقانون القوة.

وأوضح أن الاتفاقيات الدولية كافة تمنع منعاً باتاً تدخل السلطة في العمل النقابي بالحل أو التجميد أو أي تدخل آخر.

وفي سياق مختلف كشف عبد الكريم بحسب صحيفة آخر لحظة عن تضمين الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة في موازنة العام المقبل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)