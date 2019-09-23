قُوّات جنوبية تعتدي على منطقة (أبو نوارة) بجنوب كردفان

قَامَت قُوّاتٌ تتبع للمُعارضة الجنوبية بدولة جنوب السودان بالاعتداء على مَناطق واسعة من وحدة جديد بإدارية (أبو نوارة) التابعة لريفي محلية أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. وأفاد مصدرٌ أمس، أنّ القوات اعتدت على مُواطني المنطقة من المُزارعين والرُّعاة وسلبت أموالهم ومُمتلكاتهم، وأَضَافَ المصدر أن القوة انسحبت بعد ذلك ناحية دولة الجنوب، وتوقّع وصول تعزيزات عسكرية خلال الساعات القادمة من القُوّات المُسلّحة وقُوّات الدعم السريع، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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