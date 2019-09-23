مديرة مدرسة توقف طلاب عن الدراسة بسبب رسوم

أقدمت مديرة مدرسة بمنطقة الجموعية على توقيف طلاب عن الدراسة بسبب الرسوم. وعلمت مصادر أن مديرة المدرسة تتحصل رسوماً غير قانونية وتحرر ايصالات على ورق “كراس”.

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وتبلغ قيمة الإيصال من ألف جنيه إلى اثنين ألف جنيه من الطالب الواحد, وبحسب صحيفة آخر لحظة انها قد حصلت على أحد الإيصالات المالية مكتوبة بخط اليد ممهورة بتوقيع المديرة المذكورة.

وكانت المديرة قد فرضت رسوماً على أولياء الأمور في اجتماع لها بالمدرسة وبعدها اتخذت إجراء بالتوقيف لعدد من الطلبة رفضت أسرهم دفع المبلغ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)