الحكومة تخصص رقماً لتلقي شكاوي المواطنين

التاريخ: 23-سبتمبر-2019 فى : أخبار 12 مشاهدة أعلنت الحكومة, تخصيص الرقم “7991” لتلقي الشكاوي من المواطنين. Advertisements ولم يصحب التنويه الوارد في الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك, توضيح عن طبيعة الشكاوي المنتظر تقديمها, لكن من المأمول وبحسب صحيفة آخر لحظة أن تكون الشكاوى مرتبطة بملفات تتصل بالفساد, وحصد شهادات تفيد في محاكمة رموز النظام السابق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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