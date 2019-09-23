الصين تدعو أطراف الخليج إلى الهدوء وضبط النفس

دعا الرئيس الصيني كافة الأطراف في منطقة الخليج للتحلي بالهدوء وضبط النفس، وذلك بعد الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة النفط السعودية "أرامكو"، في بقيق وخريص.
وفي وقت سابق، أعرب رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، عن ترجيح بلاده تورط إيران فى الهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآت النفط لشركة "أرامكو" السعودية، الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن بريطانيا ستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك.
وقال "جونسون"، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "نعتقد أنه من المرجح إلى حد كبير أن تكون إيران مسئولة فعلًا عن الهجمات الأخيرة"، مضيفًا: "سنعمل مع أصدقائنا الأميركيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت "أرامكو" تمثل نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط، محذرًا من التطور السلبي لأوضاع المنطقة، لاسيما بعد انتهاء أعمال قمة مجموعة "G7" في فرنسا، في وقت سابق من سبتمبر الجاري، حيث بدأت إيران تنفيذ المرحلة الثالثة من خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.
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