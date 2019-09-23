الرئيس الأوكراني يبدأ زيارة لأمريكا

يبدأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، زيارة للولايات المتحدة تستمر ثلاثة أيام، وسط حالة من الجدل بشأن مكالمة هاتفية دارت بينه وبين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مؤخرا.
ويتردد أن ترامب ضغط على زيلينسكي خلال المكالمة من أجل أن يقدم الرئيس الأوكراني معلومات حول وقائع فساد محتملة تعود إلى عام 2014، أثناء تعيين نجل جو بايدن - المنافس السياسي لترامب - في منصب كبير بشركة "بوريسما" الأوكرانية للنفط والغاز.
وكان بايدن، الذي سيخوض السباق الرئاسي أمام ترامب العام المقبل، نائبا للرئيس عندما انضم ابنه هنتر إلى أعضاء مجلس إدارة شركة "بوريسما"، في ظل تعزيز محوري للعلاقات الأوكرانية مع الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكان جو بايدن دعا إلى الكشف عن النص الكامل للمكالمة الهاتفية التي جرت في 25 من يوليو الماضي، حيث قال في بيان إنه إذا صح أن ترامب ضغط على زيلينسكي، فإن ذلك يعد سوء استغلال للسلطة.
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