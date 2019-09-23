الملك سلمان: المملكة قادرة على التعامل مع هجوم "أرامكو"

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قدرة المملكة العربية السعودية على التعامل مع آثار الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة النفط السعودية "أرامكو" في بقيق وخريص، الأسبوع الماضي.

وقال العاهل السعودي، خلال مباحثات ثنائية مع عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر السلام بجدة، اليوم الاثنين، إن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

كما تم خلال المباحثات استعراض مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها.

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وفي وقت سابق، أكد عاهل البحرين، في كلمته لدى وصوله أراضي المملكة، تضامن المنامة ووقوفها الكامل إلى جانب الرياض في التصدي لأي محاولة تسعى للنيل من أمنها واستقرارها، وتأييدها المطلق لما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وشدد الملك حمد بن عيسى، على أن استهداف "أرامكو" بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على المملكة العربية السعودية فقط بل هو اعتداء على العالم، من خلال استهداف إمدادات الطاقة للأسواق الدولية.