تطوير برمجيات جديدة أكثر قدرة على التفاعل مع المرضى النفسيين

ابتكر فريق من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي تقنية جديدة يمكن استخدامها لتطوير برمجيات تقوم بدور "المساعد الافتراضي" للأشخاص المصابين بأمراض عقلية ونفسية.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور"، المتخص ص في مجال التكنولوجيا، بأن التقنية الجديدة تتيح لبرامج "المساعد الافتراضي" استخدام لغة طبيعية وإشارات انفعالية تتغير حسب العلاقة مع المستخدم والمواقف التي يتعرض لها.

وتهدف هذه التقنية، التي أطلق عليها اسم "سمارتي"، إلى تحسين قدرة هذه البرامج في التفاعل مع المرضى النفسيين.

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ويتكون "سمارتي" من مجموعة برمجيات خاصة بالذكاء الاصطناعي، ويتمثل دوره في تحويل النص المكتوب من برنامج المساعد الافتراضي وإضفاء لمسة شخصية عليه تتلاءم مع المواقف المختلفة ثم تحويله إلى لغة مسموعة.

ونقل موقع "تيك إكسبلور" عن الباحث ستيفن فينج بكلية علوم الكمبيوتر في جامعة "ووترلو" الكندية قوله إن "بعض الشخصيات أو السلوكيات الانفعالية التي يبديها برنامج المساعد الافتراضي تروق لأشخاص معينين."